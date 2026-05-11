La intervención contempla la adecuación de más de 6.000 metros cuadrados, con nuevas zonas verdes, bancas en concreto, espacios para el descanso, la recreación y áreas pensadas para fortalecer el turismo religioso y la integración comunitaria.

Según explicó Gustavo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle, el proyecto busca ofrecer un entorno más seguro, atractivo y funcional para niños, jóvenes, adultos y visitantes.

Tras finalizar la etapa de socialización con la comunidad, la administración departamental anunció que iniciará la fase de ejecución de las obras, las cuales tendrían una duración aproximada entre 9 y 10 meses.

La remodelación del parque hace parte de los compromisos adquiridos durante los Conversatorios Ciudadanos liderados por la gobernadora Dilian Francisca Toro y fue priorizada mediante votación participativa por los habitantes del municipio.