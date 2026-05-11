De acuerdo con el reporte oficial, durante el fin de semana se registraron 16 homicidios en el departamento, mientras que en 2025 la cifra fue de 26 casos y en 2024 alcanzó los 27. Esto representa una disminución superior al 38% frente al año anterior y más del 41% en comparación con 2024.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, destacó que estos resultados evidencian un avance importante en la lucha contra los delitos que afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Los hechos violentos se presentaron en municipios como Cali, Buga, Cartago, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Tuluá y Calima-El Darién.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la articulación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fuerza Pública y la ciudadanía, así como a la implementación de estrategias como el Código Rosa, los Corredores Seguros y el fortalecimiento de los controles durante la festividad.

Según el balance, estas acciones permitieron mejorar la convivencia y generar un mayor control del orden público en una de las fechas tradicionalmente más complejas del año en materia de seguridad.