La comunicadora, de 52 años, enfrentaba desde hace dos años un cáncer de colon, enfermedad contra la que venía luchando, según se conoció en las últimas horas.

Tras confirmarse su fallecimiento, periodistas, colegas y televidentes expresaron mensajes de tristeza y condolencias en redes sociales, destacando su trayectoria, profesionalismo y el legado que dejó en la televisión colombiana.

Bianca Gambino fue una de las figuras más recordadas de la televisión local en Bogotá y su partida enluta al periodismo y a los medios de comunicación del país.