De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró la detonación de un vehículo acondicionado con explosivos, lo que en un primer momento fue reportado como un incendio de bus por parte de organismos de emergencia.

Posteriormente, fuentes del Ejército indicaron que se activaron protocolos de verificación ante la posible presencia de artefactos explosivos tipo cilindro dentro del cantón militar. Equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, continúan inspeccionando la zona para establecer las circunstancias del ataque.

Según el reporte preliminar, no se registran personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, el área permanece acordonada mientras avanzan las labores de seguridad.

Por su parte, la Personería de Cali rechazó el atentado y señaló que al menos dos cilindros fueron lanzados hacia el interior de la unidad militar, generando un alto riesgo para la población. El organismo indicó que estos no alcanzaron a detonar.

Las autoridades locales y organismos de seguridad mantienen operativos en la zona, mientras se espera un informe oficial más detallado sobre este hecho que genera preocupación en la ciudad.