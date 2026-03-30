El caso se registró en el sector de La Magdalena, cuando la víctima se movilizaba en motocicleta junto a su hermano hacia el corregimiento de Costa Rica. Según sus familiares, hombres armados que se desplazaban en un vehículo blanco les cerraron el paso, los intimidaron y se llevaron al hombre con rumbo desconocido.

Tras conocerse la denuncia, la Policía Nacional de Colombia desplegó operativos en la zona para ubicar al minero. El coronel Pedro Astaiza informó que se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene presencia en el área rural para avanzar en la investigación.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para suministrar información que permita dar con el paradero de la víctima y capturar a los responsables.