Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en Medellín, Ibagué y Villavicencio, donde fueron capturadas seis personas señaladas de almacenar, distribuir y recibir material de abuso sexual infantil.

Según las autoridades, la red utilizaba redes sociales y herramientas tecnológicas para difundir contenido ilegal. En total, se identificaron al menos 130 imágenes y 115 videos con material de abuso de menores.

Uno de los principales implicados es Jorge Luis Medina Palacios, alias ‘Jorge’, de 37 años, quien habría utilizado más de nueve perfiles falsos apoyados en inteligencia artificial para hacerse pasar por menor de edad, ganar la confianza de niños y persuadirlos de enviar contenido íntimo.

Las investigaciones indican que el hombre operaba desde 2019 y habría afectado al menos a 38 víctimas, todas de nacionalidad española, con edades entre los 7 y los 11 años. Durante las audiencias, aceptó los cargos en su contra.

El general Óscar Rico señaló que en lo corrido de 2026 se han realizado 671 capturas por estos delitos, además de 51 operaciones contra redes similares y el bloqueo de 550 páginas web con contenido ilegal.