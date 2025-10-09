De la entrega se beneficiaron los integrantes de Asopracai, Bosque Tropical, Agropiscícola y Cafés Especiales, con insumos y herramientas que impulsan la productividad. Fertilizantes para plátano, café y cacao, unidades productivas de pollos de engorde y gallinas ponedoras, máquinas selladoras para cafés especiales y herramientas para el cultivo de cítricos como podadoras y ceguetes hicieron parte de los apoyos aportados.

«Con estas acciones fortalecemos los mercados campesinos rurales, las cadenas productivas y la comercialización local, generando bienestar para nuestras familias del campo y desarrollo para Caicedonia» dijo la alcaldesa Liliana Fernández Duque al hacer el balance de la actividad. La mandataria destacó el trabajo de los campesinos que han apuntado a la articulación de esfuerzos con la administración municipal, lo que garantiza más y mejores resultados.