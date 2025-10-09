El siniestro se presentó a la altura del sector conocido como La Astelia, cuando una buseta de la empresa Coopetrán Tuluá, que cubría la ruta Tuluá–Sevilla, se volcó dejando además varias personas lesionadas.

Según se conoció, Vidales Toro, residente en Palmira, había abordado el vehículo en la terminal de Tuluá con destino a Sevilla, donde planeaba realizar algunas diligencias personales antes de regresar a su lugar de residencia.

En el accidente resultaron heridos el conductor de la buseta, identificado como Argemiro Sánchez, y tres pasajeros más, quienes fueron trasladados al Hospital Centenario. Otras dos personas sufrieron lesiones leves.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas que originaron el volcamiento del vehículo de transporte público.