El gobierno departamental hizo entrega de los kits y recursos tecnológicos con la finalidad de fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes en las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados de la región.



“Como ustedes ya van a recibir esos apoyos tecnológicos, tienen que exigirle a su profesor y a su rector también que utilicen esos recursos, que la plata de los impuestos está invertida allí, en la educación de ustedes. Que es lo más importante, es el presente y el futuro, la educación”, aseguró la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.



La mandataria seccional no ocultó su emoción y alegría al ver que todo comenzó en el 2016 y hoy esté dando frutos. «Muchas gracias a todos y a todas y esperamos pues seguir trabajando mucho más por estos procesos», añadió.

Serán de gran ayuda



Miryam Benítez, rectora de la institución educativa ‘Belisario Peña Piñeiro’ de Roldanillo, señaló que el kit es para que todos nosotros como docentes podamos trabajar con nuestros estudiantes tanto de zona urbana como de zona rural. «Estamos eternamente agradecidos por este apoyo tan importante que nos hace la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres para cada una de nuestras instituciones educativas” aseguró la directiva docente.



Por su parte, Ana Milena Ortiz, subsecretaria de Calidad Educativa del Valle del Cauca, destacó que los los kits se complementan con la entrega de 148 pantallas táctiles, todas dotadas del software para el manejo de los diferentes contenidos curriculares y juegos que también las instituciones han recibido.

Durante la jornada realizada en Buga, con la presencia de representantes de la comunidad educativa, también se destacaron experiencias de la Red de Comunicadores Escolares del Valle impulsada por la Gobernación.



«Trabajamos con nuestro periódico estudiantil y nuestro podcast ‘Cuenta tu cuento’, por medio de los cuales resolvemos la problemática de que no todo el mundo puede informarse de todo lo que pasa dentro del municipio de La Victoria o sus alrededores”, afirmó Hanna Pérez, estudiante de la institución educativa ‘Manuel Antonio Bonilla’ de La Victoria.