Se cumplió el pasado miércoles una nueva jornada de sensibilización en el Centro de Bienestar Animal de la Ciudad Señora que funciona en el corregimiento de Zanjón Hondo y que tuvo como protagonistas a los contratistas y funcionarios del gobierno municipal, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con caninos, felinos y equinos que se encuentran en proceso de rehabilitación física y emocional.



«Cada uno de estos seres especiales tiene una historia de amor por contar. Cuando los miras a los ojos, encuentras gratitud infinita y un corazón dispuesto a amar sin condiciones. Te invito a que vengas, los conozcas y te permitas vivir la experiencia más hermosa: darle una segunda oportunidad a quien solo pide amor y un hogar. La adopción no solo transforma la vida de ellos, transforma la tuya para siempre», dijo Damián Agudelo, gestor social del municipio al hacer el llamado a la adopción.



Por su parte, Lina Sofía Corrales, secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, destacó que la administración municipal, liderada por la alcaldesa Karol Martínez, considera que el bienestar animal es una prioridad fundamental. «Agradecemos profundamente a las personas que nos acompañaron en este día tan especial, donde compartimos momentos únicos con nuestros queridos animales del Centro de Bienestar que esperan encontrar una familia que los adopte y les brinde el amor que merecen», indicó.



El Centro de Bienestar Animal permanece abierto al público todos los días y continúa su labor de rescate, rehabilitación y reubicación de animales en situación de vulnerabilidad.

Cómo adoptar



Para más información sobre procesos de adopción o cómo apoyar las causas de protección animal, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 311 3871554 o visitar la página de Facebook: Centro de Bienestar Animal Buga, adopciones.



“La Alcaldía Municipal invita a toda la comunidad bugueña a unirse a estas iniciativas de bienestar animal y considerar la adopción como una opción de vida que beneficia tanto a las mascotas como a las familias adoptantes» precisó la ingeniara Corrales al tiempo que recordó que la adopción es un acto de amor, pero al mismo tiempo de suma responsabilidad.