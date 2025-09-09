Fue una celebración llena de momentos significativos, a la que asistieron todos los integrantes de los grupos de personas mayores y el Centro Vida. En el acto cultural se hizo entrega por parte del párroco Hector Mario Rincón y el alcalde Diego Fernando Mendoza Tascón de las «Llaves de «San Pedro» a cada uno de los grupos y a las dos personas más longevas de la localidad.

«El alcalde reitera de esta manera su compromiso de seguir trabajando de la mano con los sectores religiosos para preservar la fe en el territorio sampedreño. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de las llaves a Pedro Balanta que con 109 años de vida se convierte en el habitante más longevo de esta localidad del centro del Valle. «Tio Pedro como lo conocen en el corregimiento de San José, es un ejemplo para los nacidos en esta tierra, de su fortaleza y arraigo por el terruño» dijo el alcalde Diego Fernando Mendoza.