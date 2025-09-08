El primer ataque ocurrió en la vía que comunica a Tuluá con el sector de Tres Esquinas, a la altura de la estación de gasolina, donde resultó herido Juan Pablo Hernández, de 26 años de edad.

Minutos después, en el corregimiento de Aguaclara, sector conocido como el Palo de Mangos, fue asesinado Andrés Felipe Pérez, quien perdió la vida en el lugar de los hechos tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Las autoridades investigan si ambos hechos estarían relacionados, mientras la comunidad pide mayor presencia de la fuerza pública para contrarrestar el incremento de la violencia.