Entre los productos identificados aparecen preparaciones de bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol, cuyos lotes fueron reportados como fraudulentos tras verificaciones realizadas por la empresa Tecnología Galénica de Colombia S.A.S.

Según explicó la entidad, se desconoce la procedencia, composición y condiciones de fabricación de estos productos, por lo que no existe garantía sobre su calidad, seguridad ni eficacia.

El Invima advirtió que este tipo de medicamentos falsificados pueden generar eventos adversos y afectar gravemente la salud de quienes los consuman.

Además, reiteró el llamado a no comprar medicamentos por redes sociales, cadenas de mensajería, páginas web o establecimientos no autorizados, ya que muchos de estos productos ingresan al mercado por canales ilegales sin controles sanitarios.

Las autoridades recomendaron suspender inmediatamente el uso de estos productos y reportar cualquier caso sospechoso ante los organismos de salud correspondientes.