La protesta, liderada por comunidades de la región, busca presionar al Gobierno Nacional para que se agilice la entrega de predios destinados a proyectos de vivienda. La situación ha generado un completo colapso en la movilidad de este corredor vial estratégico del norte del Valle del Cauca.

Las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores utilizar vías alternas para desplazarse hacia Cali, Buga, Buenaventura, Cartago y el Eje Cafetero. Entre las rutas sugeridas se encuentran la vía Panorama en los trayectos que comunican a Yumbo, Vijes, Media Canoa, Riofrío, Roldanillo y Zarzal.

Por ahora, no se ha reportado una hora estimada para la reapertura del corredor vial, mientras continúan las gestiones para establecer un diálogo que permita levantar el bloqueo y restablecer la movilidad en la zona.