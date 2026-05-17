En las últimas horas se conoció que el hombre que figura como propietario del vehículo en el que fue trasladada Yulixa se presentó ante las autoridades para entregar su versión sobre lo ocurrido antes de la desaparición.

Según reveló Noticias Caracol, el automóvil tipo sedán de placas UCQ340 quedó en el centro de la investigación luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que la mujer fue subida inconsciente al vehículo por dos hombres.

De acuerdo con las autoridades, por ahora se descarta que el propietario del carro tenga relación directa con la desaparición o que estuviera conduciendo el automóvil la noche de los hechos.

La investigación intenta reconstruir qué ocurrió durante las casi cinco horas en las que no existe un rastro claro del recorrido del vehículo dentro de Bogotá. Uno de los datos confirmados es que el carro salió de la capital hacia la madrugada y fue detectado posteriormente en peajes de Cundinamarca.

El caso también puso bajo la lupa al centro estético Beauty Láser M. L., establecimiento que, según confirmó la Secretaría de Salud, no contaba con autorización para realizar procedimientos invasivos.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados continúan buscando respuestas sobre el paradero de Yulixa Toloza.