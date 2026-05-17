El hecho ocurrió hacia las 2:55 de la madrugada en el sector de Puente Grande. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, las patrullas que atendieron la emergencia encontraron al menor tendido en el suelo y sin signos vitales.

Las primeras versiones indican que el niño se encontraba dentro del apartamento junto a su hermano mientras su madre cumplía un turno de trabajo nocturno. Sin embargo, las autoridades aún investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída.

El caso ha generado conmoción entre residentes del conjunto residencial y vecinos del sector, mientras las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer lo sucedido.

La tragedia revive la preocupación por otros accidentes similares registrados recientemente en Bogotá relacionados con menores de edad y caídas desde edificios residenciales.