El cantante puertorriqueño falleció a los 84 años, dejando un legado de más de cuatro décadas en la música tropical y convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas de la salsa en Puerto Rico.

La noticia fue confirmada por su hija, Jennissa Marrero Morales, quien a través de redes sociales destacó no solo su trayectoria artística, sino también su calidad humana como padre, abuelo y amigo.

Durante 44 años, Sammy Marrero hizo parte de La Selecta, agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt y considerada una de las orquestas más influyentes en la historia de la salsa.

Tras conocerse su fallecimiento, artistas, seguidores y diferentes organizaciones culturales comenzaron a despedirlo en redes sociales, resaltando el legado musical que deja para varias generaciones de salseros.

Su familia informó que en los próximos días dará a conocer detalles sobre las honras fúnebres del artista.