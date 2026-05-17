Investigaciones en neurociencia revelaron que la escritura manual activa muchas más áreas cerebrales que el simple hecho de teclear, ayudando a fortalecer la memoria, el aprendizaje, la concentración y la coordinación.

Según expertos del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando una persona escribe a mano el cerebro debe trabajar en varios procesos al mismo tiempo: transformar sonidos en palabras, reconocer símbolos y coordinar el movimiento físico de la mano.

Los especialistas advierten que actividades como tomar fotos de apuntes o copiar y pegar información no generan el mismo impacto cognitivo ni ayudan igual a retener información.

Además, estudios recientes demostraron que niños que practican la escritura manual presentan mejores niveles de comprensión, memoria y reconocimiento visual.

La letra cursiva también tendría beneficios especiales, ya que exige movimientos continuos y mayor concentración, fortaleciendo funciones relacionadas con la atención y el control mental.

En adultos mayores, mantener el hábito de escribir a mano podría ayudar a estimular el cerebro y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Los expertos recomiendan recuperar prácticas sencillas como escribir diarios, hacer listas a mano o tomar apuntes en papel para mantener activa la mente en medio de la era digital.