Según establece el Código Electoral colombiano, las personas que cumplan esta función podrán reclamar un día libre pago dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral.

Para acceder al beneficio, el jurado únicamente debe presentar ante la empresa el certificado entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil al finalizar la jornada de votación.

Las autoridades recordaron que las empresas no pueden negar este descanso, ya que se trata de un derecho establecido por ley para quienes participan en el proceso electoral.

En caso de pérdida o daño del certificado, los ciudadanos podrán solicitar un duplicado directamente en sedes de la Registraduría.

Mientras avanza la preparación para las elecciones, este fin de semana también se realizó el simulacro nacional de preconteo de votos, en el que participaron más de 70 mil personas y se puso a prueba toda la logística tecnológica y operativa del sistema electoral colombiano.

Además, se confirmó que más de 122 mil kits electorales contarán con sistemas GPS para monitorear en tiempo real el traslado del material electoral a diferentes regiones del país.