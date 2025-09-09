El gran campeón fue Nayvi Essentials, que demostró superioridad a lo largo del certamen y selló su título con una contundente victoria 5-1 sobre Old Trafford en la gran final. Con este resultado, el equipo no solo levantó el trofeo, sino que también se consolidó como el más goleador del campeonato con 24 tantos anotados.

En el podio lo acompañaron Azucareros, que se quedó con el segundo lugar, y Old Trafford, que ocupó la tercera casilla.



El talento individual también brilló: Neider Batalla se coronó como goleador del torneo, mientras que Wilson Díaz se llevó el reconocimiento al arquero con la valla menos vencida, demostrando solidez bajo los tres palos. Equipos participantes: Nayvi Essentials, Azucareros, Old Trafford. Leones, Macondo, Celucenter La 25, Juventus, Diego Espinosa, RT Tuluá.