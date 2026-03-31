La decisión fue aprobada por mayoría: cuatro miembros votaron por el alza, dos por reducirla y uno por mantenerla. El anuncio se dio en medio de la renuncia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, a la sesión de la Junta, tras expresar su desacuerdo con las medidas adoptadas.

Por su parte, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, defendió la decisión y cuestionó que la información se hubiera filtrado previamente. Además, rechazó las versiones que apuntan a un supuesto favorecimiento al sector financiero.

Según explicó, el aumento busca frenar la inflación y garantizar la estabilidad económica, en medio de expectativas que aún se mantienen elevadas. También advirtió que factores internacionales, como la tensión en Irán, podrían presionar aún más los precios.

El Banco de la República reiteró que sus decisiones responden a su autonomía y están enfocadas en proteger el poder adquisitivo de los colombianos, aunque reconoció que se trata de medidas “dolorosas” en el corto plazo.