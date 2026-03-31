El caso se registró la noche del Domingo de Ramos, cuando las víctimas se movilizaban en motocicleta y fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones. El hombre murió en el lugar, mientras que la mujer falleció horas después en un centro asistencial. El menor continúa bajo atención médica.

Inicialmente, las autoridades manejan la hipótesis de un posible hurto. Sin embargo, nuevas evidencias han abierto otras líneas de investigación, ya que algunas pertenencias de las víctimas no fueron robadas.

El comandante del Distrito de Policía de El Espinal, el teniente coronel Alejandro Poveda, explicó: “Inicialmente estaríamos hablando de un hurto. Sin embargo, ya el día de hoy se han realizado algunas verificaciones en cámaras de seguridad del sector y hemos evidenciado que también, en la inspección técnica del cadáver, aún tenía algunas pertenencias, por lo que esta hipótesis se mantiene, pero están empezando a aparecer otras hipótesis, posiblemente relacionadas con situaciones derivadas del esoterismo o de la mal llamada brujería”.

Este hecho ocurre días después de operativos contra una estructura criminal conocida como “Los Brujos”, señalada de realizar actividades ilícitas bajo fachadas esotéricas en municipios del Tolima.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con los responsables, mientras avanza la investigación para esclarecer este crimen que ha causado conmoción en la región.