La advertencia surgió luego de una denuncia confirmada por Laboratorios Pisa S.A. de C.V., que identificó inconsistencias en varios lotes, generando preocupación por posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Según la entidad, los productos adulterados presentan cambios en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no coincide con lo indicado en el envase, lo que evidencia una manipulación que compromete su calidad.

Entre los lotes detectados están M24N339, M24G354, M24S323, M24T302 y M24T472, en los que se han identificado alteraciones en los sabores originales. Además, se han reportado anomalías en tapas, sellos, etiquetas borrosas, presencia de sedimentos y cambios en el olor.

El Invima advirtió que estos productos son considerados fraudulentos y no ofrecen garantías de seguridad ni eficacia, por lo que recomendó suspender su consumo en caso de presentar irregularidades y reportar cualquier situación a las autoridades.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a reforzar los controles sanitarios para evitar la comercialización de estos productos en el país.