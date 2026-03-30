A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la institución señaló que con la identificación de los últimos seis soldados finaliza la espera para sus familias, permitiendo avanzar en los actos de despedida.

“Hoy, con el respeto más profundo, despedimos a todos nuestros Héroes por Siempre”, expresó el Ejército, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas.

La institución también destacó el compromiso y la entrega de los uniformados, resaltando que los 61 hombres llevaron el uniforme con dignidad hasta el último momento.

El pronunciamiento concluye con un mensaje de reconocimiento y honor hacia los soldados fallecidos, en medio del duelo que atraviesa el país por este hecho.