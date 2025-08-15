De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), en el hecho resultaron heridos el piloto y una pasajera, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. El hombre, de aproximadamente 50 años, sufrió traumas en la cabeza y el pecho y fue remitido a la clínica Las Américas. La mujer, de 55 años, presentó lesiones en el rostro y fue llevada a la clínica CES. Ambos se encontraban conscientes al momento del rescate.

La aeronave había despegado del municipio de Tolú (Sucre) y se dirigía al aeropuerto Olaya Herrera. Según las autoridades aeronáuticas, el piloto reportó fallas en el motor poco antes del aterrizaje, lo que habría provocado el siniestro.