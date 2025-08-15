Sin embargo, fue absuelto por el mismo cargo en el proceso relacionado con Carlos Enrique Vélez Areíza, alias “Víctor”, por duda razonable.

Cadena, junto a su socio Juan José Salazar, fue acusado por la Fiscalía de haber entregado dádivas a reclusos entre 2017 y 2018 para que se retractaran de declaraciones que vinculaban al expresidente Uribe como presunto creador del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia. Según el ente acusador, entre los beneficiarios de estos pagos se encontraban Monsalve, Eurídice Cortés y Vélez Areíza.

En el caso de Vélez, la investigación evidenció giros de varios millones de pesos por parte de Cadena. Para la Fiscalía, estos pagos buscaban comprar su versión; para la defensa, liderada por el abogado Iván Cancino, se trataba de ayudas humanitarias sin interés ilegal.

La reciente condena de Cadena se suma al fallo proferido el pasado 1 de agosto por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien sentenció a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, concluyendo que el exmandatario determinó a Cadena para que ofreciera beneficios a cambio de retractaciones.