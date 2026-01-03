En el pronunciamiento, el mandatario manifestó su “profunda preocupación” por los acontecimientos ocurridos en las últimas horas y rechazó cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil o que profundice la confrontación armada en Venezuela.

Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno Nacional dispuso acciones preventivas de protección para la población civil en la frontera colombo-venezolana, con especial énfasis en los posibles impactos migratorios derivados de una eventual intensificación del conflicto. Estas acciones se ejecutarán en coordinación con las autoridades locales y las entidades competentes.

“De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias”, señaló el comunicado emitido por la Presidencia de la República.

El presidente Petro indicó que las decisiones adoptadas se articulan directamente con el Ministerio de Defensa y las autoridades territoriales, con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad en los departamentos fronterizos del país.

En el plano internacional, el jefe de Estado aseguró que la Cancillería de Colombia mantendrá abiertos los canales diplomáticos y promoverá, en escenarios multilaterales y regionales, mecanismos de verificación objetiva de los hechos, con el fin de evitar decisiones basadas en información no confirmada y reducir el riesgo de una escalada regional.

El pronunciamiento presidencial reiteró el llamado a la paz, al respeto del derecho internacional y a la protección de la vida, principios que —según el mandatario— deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada.

La postura del Gobierno colombiano fue resumida por el presidente Petro con un mensaje simbólico y regional:

“Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”.