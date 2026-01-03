El pronunciamiento fue realizado por Trump a través de su red social, pocas horas después de que se reportaran múltiples explosiones y el sobrevuelo de aviones de combate sobre Caracas, hechos que el gobierno venezolano había denunciado inicialmente como una agresión contra su soberanía.

Según el mandatario estadounidense, la operación concluyó con la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes —de acuerdo con su versión— fueron sacados del país en avión. Trump calificó la incursión como un “éxito rotundo” y aseguró que contó con la participación de agencias de seguridad y fuerzas del orden de Estados Unidos, lo que sugiere un componente judicial relacionado con los procesos que enfrenta el líder chavista en territorio norteamericano.

El anuncio se produce en medio de un escenario de alta tensión regional, coincidiendo con declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el presunto uso de misiles en Caracas y con el decreto de “Estado de Conmoción Exterior” emitido por el Palacio de Miraflores minutos antes de conocerse la versión de Trump.

El presidente estadounidense informó además que ofrecerá una rueda de prensa este mismo día, a las 11:00 a. m., desde su residencia en Mar-a-Lago, donde se espera que entregue detalles sobre el operativo, el paradero de Maduro y el futuro inmediato de la intervención anunciada.

Hasta el momento, no se ha emitido confirmación oficial independiente por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales sobre la captura anunciada, mientras la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos.