La información fue divulgada por el senador republicano Mike Lee, quien afirmó haber sostenido una conversación con Rubio. De acuerdo con Lee, el jefe de la diplomacia estadounidense le indicó que las acciones militares registradas tuvieron como objetivo proteger y defender al personal que ejecutaba la orden de arresto contra el líder venezolano.

“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos, y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, señaló Lee en un mensaje publicado en la red social X.

El senador agregó que Rubio le manifestó que “no anticipa nuevas acciones militares en Venezuela” ahora que Maduro se encuentra bajo custodia. Lee sostuvo además que este proceder se enmarca en la autoridad presidencial para proteger a personal estadounidense ante amenazas inminentes, aunque recordó que la facultad de declarar la guerra recae en el Congreso.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en Venezuela, tras el cual —según su versión— Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados por vía aérea fuera del país.

Trump indicó que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses y anunció que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para las 11:00 a. m. (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, en Florida.