El primer caso ocurrió en el sector de 7 Canchas, en la carrera 3 con calle 22, donde fue atacado con arma de fuego José Luis Granados Saldarriaga. De acuerdo con las autoridades, la víctima recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Minutos después, en la transversal 12, a la entrada del corregimiento de Aguaclara, otro hombre fue asesinado dentro de una peluquería. Hasta el momento, no se ha establecido su identidad.

Las autoridades hicieron presencia en ambos puntos para realizar los actos urgentes y adelantar las investigaciones que permitan esclarecer estos crímenes, que incrementan la preocupación de la ciudadanía por la ola de violencia que atraviesa la región.