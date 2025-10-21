El menor fue hallado con signos vitales por transeúntes y trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili, donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.



El hecho se registró en la calle 22 con carrera 126, en la comuna 22, y ha despertado alarma entre las autoridades y la comunidad por las circunstancias que rodean el caso. Versiones preliminares indican que el pequeño habría sido retirado de un hogar infantil cercano antes de ser abandonado en el canal.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos judiciales para establecer las causas exactas de su muerte y determinar posibles responsabilidades.

Ante lo sucedido, la Personería de Cali solicitó a las autoridades competentes esclarecer el caso y revisar los protocolos de protección a menores bajo custodia del Estado, con el fin de evitar que hechos como este se repitan.

La muerte del bebé ha generado conmoción en la ciudad y ha reabierto el debate sobre la atención, el cuidado y la seguridad de los niños en situación de vulnerabilidad.