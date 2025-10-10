Machado, ingeniera industrial y exdiputada, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. A lo largo de los últimos años ha enfrentado persecución política, inhabilitaciones y amenazas, pero ha mantenido una postura firme en defensa de la libertad, la participación ciudadana y la vía no violenta como camino de cambio.

El Comité destacó que su liderazgo “ha inspirado a millones de venezolanos dentro y fuera del país a mantener la esperanza en una salida democrática a la crisis”.

El anuncio del galardón fue recibido con expresiones de júbilo por sectores opositores y ciudadanos venezolanos que ven en la distinción un respaldo internacional a su lucha por la democracia.

La ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se realizará el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel.