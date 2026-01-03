De acuerdo con información entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores se encuentran detenidos a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima y en traslado hacia Nueva York, donde deberán responder ante la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico.

En una entrevista concedida a Fox News, Trump afirmó que la captura fue el resultado de una operación “al detalle”, planificada durante meses por fuerzas especiales estadounidenses. “Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero al buque Iwo Jima y seguirán hacia Nueva York. Los helicópteros se los llevaron”, señaló el mandatario.

Trump indicó que el operativo incluyó ensayos previos en instalaciones construidas a escala, replicando las condiciones de la residencia donde se encontraban Maduro y Flores, incluyendo blindajes, pasillos y medidas de seguridad reforzadas. Según medios estadounidenses, la acción habría sido ejecutada por una unidad de élite de la fuerza Delta Force, que habría ingresado de madrugada y trasladado a la pareja en helicóptero.

El presidente estadounidense reveló además que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos durante la operación; sin embargo, aseguró que no se registraron bajas entre el personal militar estadounidense.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales del gobierno venezolano sobre la imagen divulgada ni sobre el paradero del mandatario, mientras la comunidad internacional permanece atenta a los próximos anuncios oficiales y al proceso judicial que se adelantará en Estados Unidos.