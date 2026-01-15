El debate se centra en el Decreto 1474 de 2025, que incrementó el IVA de las bebidas alcohólicas del 5 % al 19 % y elevó en cerca del 300 % el impuesto a los cigarrillos. Ante este escenario, los mandatarios regionales se reunieron en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND) para analizar la posible aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, figura que les permitiría no ejecutar la norma mientras se pronuncia la justicia constitucional.

La reunión es liderada por la vicepresidenta de la FND y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y cuenta con la participación de mandatarios como Dilian Francisca Toro y Henry Gutiérrez. Al término del encuentro, los departamentos esperan emitir un comunicado conjunto con las acciones a seguir.

El primero en anunciar abiertamente que no aplicará el decreto fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que su departamento invocará la excepción de inconstitucionalidad hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. “Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”, afirmó.

Los gobernadores recuerdan que, según la Ley 1816 de 2016, las rentas de licores financian porcentajes clave del gasto social departamental (salud, educación y deporte). Advierten que un aumento abrupto de impuestos podría reducir el consumo, afectar el recaudo y estimular el contrabando, especialmente en departamentos con producción propia de aguardiente.

La controversia mantiene abierta la tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los gobiernos regionales, en un pulso que ahora podría trasladarse a los tribunales mientras se define el alcance de la emergencia económica y la autonomía fiscal de los departamentos.