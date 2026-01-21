La posesión se realizó en el Salón Manuel Antonio Sanclemente, donde los consejeros y consejeras, elegidos en las urnas en octubre de 2025, asumieron el reto de representar a miles de jóvenes desde distintos sectores y realidades sociales.

El nuevo Consejo refleja la diversidad de Buga: está conformado por 11 hombres y 10 mujeres, e incluye representantes de comunidades afrodescendientes, población campesina y víctimas del conflicto armado, garantizando que las distintas voces juveniles tengan un lugar en la mesa de diálogo con la Administración Municipal.

Uno de los datos más alentadores fue la respuesta de los jóvenes en las elecciones. Un total de 3.726 votantes participaron en la jornada electoral, superando los promedios nacional y departamental y demostrando que en Buga cada vez más jóvenes creen en la participación y en el poder de su voto.

Durante el acto, la alcaldesa municipal expresó que el gobierno local mantendrá las puertas abiertas al diálogo, resaltando que escuchar a los jóvenes es clave para construir un municipio con más oportunidades y mejores condiciones de vida para todos.

El Consejo Municipal de Juventud será, durante los próximos dos años, un puente entre la juventud y la Administración, permitiendo a los jóvenes proponer ideas, vigilar la gestión pública y aportar a la construcción de políticas que respondan a sus necesidades reales.

Con esta posesión, Buga reafirma que el futuro también se construye escuchando a quienes hoy levantan la voz desde la juventud