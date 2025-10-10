La noticia fue confirmada por su esposa, la también actriz Miriam Bohórquez, quien acompañó al artista durante su extensa carrera y en su proceso de enfermedad.

Barbosa, nacido en Cali y formado como arquitecto en la Universidad del Valle, dedicó su vida al arte y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. Su nombre quedó grabado en la memoria de los televidentes por su interpretación de “Eurípides” en la telenovela El Divino, personaje con el que se ganó el cariño del público por su humor, carisma y autenticidad.

Además de su recordado papel, participó en producciones como La Saga, negocio de familia, Los tacones de Eva, Vuelo secreto, El Clon, Bermúdez y Bolívar soy yo, dejando una huella imborrable en el teatro y la pantalla chica.

Colegas y amigos del medio artístico, entre ellos Diva Jessurum, Natalia Sanint y Federico Rivera, expresaron su tristeza por la partida del actor y resaltaron su legado como un hombre alegre, disciplinado y apasionado por su oficio.

Con su talento y calidez humana, Carlos Barbosa Romero marcó una época en la televisión colombiana.