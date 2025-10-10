De acuerdo con el reporte oficial, el fuego se habría originado en una motocicleta al interior de una vivienda y se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables como madera, cilindros de gas, compresores y llantas que hacían parte de una terraza improvisada.

En medio de las labores de contención, algunos miembros de la comunidad agredieron verbalmente a los bomberos y uno de los voluntarios fue amenazado con arma blanca. Aunque el arma no fue mostrada, los uniformados señalaron que sí se manifestó la intención de utilizarla.

“Rechazamos categóricamente este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la integridad de quienes entregan su tiempo y esfuerzo de manera totalmente voluntaria”, expresó la institución en un comunicado.

El cuerpo bomberil recordó que no cuenta con personal permanente en la estación, por lo que cada emergencia implica la movilización voluntaria de los integrantes desde sus hogares o lugares de trabajo, un proceso que toma algunos minutos.

Finalmente, los bomberos hicieron un llamado al respeto, la empatía y la comprensión hacia su labor, e invitaron a la Administración Municipal y al Concejo de Sevilla a evaluar el aumento de la sobretasa bomberil, con el propósito de fortalecer la operación con personal permanente y garantizar una respuesta más eficiente ante futuras emergencias.