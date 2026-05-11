El evento reunirá 33 diseñadores, 17 pasarelas y una agenda de 33 desfiles que llevarán la moda a distintos escenarios emblemáticos de Cali y Palmira, integrando creatividad, cultura, turismo y experiencias urbanas.

La apertura se realizará en la antigua estación del ferrocarril de Palmira con las colecciones de los diseñadores Joan Sebastián Grey y Giannina Azar. Además, esta edición incluirá formatos innovadores como una pasarela underground en el sótano de Pacific Center con participación de invitados internacionales.

El componente internacional y el apoyo a nuevos talentos serán protagonistas del evento, con la participación de más de 60 jóvenes creadores de escuelas de diseño de Cali y Bogotá.

Escenarios como el Jardín Botánico de Cali, el Zoológico de Cali y el Centro de Eventos Valle del Pacífico albergarán desfiles, encuentros de moda y experiencias culturales durante los tres días de programación.

El cierre estará a cargo del diseñador colombiano Stevan Valencia, en una edición que busca seguir posicionando a Cali y al Valle del Cauca como referentes internacionales de la industria de la moda.