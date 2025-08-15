La profesional de la salud, vinculada al Hospital Centenario, fue retenida junto a sus dos hijos menores de edad, quienes posteriormente fueron liberados. Según se conoció, los menores fueron abandonados en zona montañosa y rescatados por sus familiares, luego de que el grupo armado ilegal presuntamente responsable del secuestro los dejara en libertad.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, confirmó la medida e invitó a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones:

“Se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que puedan suministrar información que permita dar con el paradero de la persona que se encuentra privada de la libertad”.

Las autoridades habilitaron las líneas 314 3587212, 321 3941227 y la línea nacional 165, disponibles las 24 horas, para recibir datos que contribuyan a la liberación de la médica.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, aseguró que se conformó un Centro de Mando Unificado para coordinar las acciones operativas y de inteligencia.

En materia de seguridad, las autoridades informaron que se reforzará la presencia del Ejército Nacional y la Policía en Sevilla, especialmente durante la realización del tradicional Festival de Bandola, que se llevará a cabo este fin de semana.

“Invitamos a la comunidad y a los visitantes a participar del festival con tranquilidad. Tendremos un importante despliegue de soldados de la Tercera Brigada y unidades policiales para garantizar la seguridad en todo el municipio”, puntualizó Londoño.

La médica Daniela Hernández Montoya continúa en poder de sus captores, mientras la fuerza pública mantiene los operativos para dar con su ubicación y rescatarla sana y salva.