El gran protagonista de la jornada fue Neiser Villarreal, quien firmó un hat-trick memorable para darle la victoria al conjunto tricolor. Colombia abrió el marcador al minuto 38, luego de una brillante asistencia de Jordan Barrera, que Villarreal aprovechó para poner el 1–0 parcial.

En la segunda mitad, España reaccionó y dio vuelta al resultado con tantos de Belaid (57’) y Virgili (60’). Sin embargo, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas mostró garra y determinación: Villarreal igualó el compromiso al 65 y, cuando todo parecía encaminarse al tiempo extra, volvió a aparecer en el minuto 90 para sentenciar el 3–2 definitivo.

Con este triunfo, Colombia avanza entre las cuatro mejores selecciones del mundo, demostrando una vez más el talento y la fortaleza del fútbol juvenil del país.

Ahora la Tricolor espera rival entre Argentina y México, que se enfrentarán esta tarde, mientras todo un país celebra la hazaña de una generación que sigue dejando el nombre de Colombia en lo más alto.