En la tarde de este sábado se registró un nuevo atentado sicarial en pleno casco urbano, dejando como saldo la muerte de un joven.

El hecho ocurrió en la carrera 21 #20-82, en el sector conocido como la calle de Bavaria. De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado llegó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra un joven que se encontraba en el sitio.

La víctima, identificada como Carlos Andrés Rosero Medina, fue auxiliada por habitantes de la zona y trasladada de urgencia al hospital local. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

El ataque generó temor y conmoción entre los residentes del sector, quienes expresaron su preocupación por el incremento de los hechos violentos en el municipio.