La anterior cifra representa un crecimiento del 138 % frente al mismo periodo del gobierno anterior, informó este miércoles 14 de enero la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

En este contexto, el Gobierno nacional lanzó una nueva fase de la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, una estrategia que busca visibilizar territorios poco conocidos, resaltar la riqueza cultural, natural y humana del país, y promover un turismo responsable, inclusivo y sostenible.

La iniciativa fue presentada en Maloka, en Bogotá, donde la ministra destacó que el turismo en Colombia “dejó de ser una promesa para convertirse en una política pública con resultados reales”. Según explicó, el sector no solo impulsa la llegada de visitantes, sino que también genera empleo, fortalece las economías regionales y reconoce la diversidad territorial como una de las mayores fortalezas del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, en 2026 Colombia alcanzaría la llegada de 7,5 millones de visitantes no residentes, cifra que consolidaría al turismo como uno de los principales motores económicos y sociales de la nación.

El impacto positivo del sector también se refleja en la economía. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos superaron los 8.300 millones de pesos colombianos, registrando un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo del año anterior, lo que reafirma el papel estratégico del turismo en el desarrollo nacional.

Con estos resultados, Colombia fortalece su imagen internacional como un país diverso, vibrante y acogedor, apostándole a un modelo turístico que valora sus territorios, protege su biodiversidad y genera oportunidades para miles de comunidades en todo el país.