De acuerdo con la información preliminar, Mazabel se movilizaba a pie y hablaba por teléfono celular cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en motocicleta. El agresor lo habría amenazado con un arma de fuego para despojarlo del maletín que cargaba, momentos después el sujeto le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la acera.

Su muerte se suma a un panorama preocupante de violencia en Cali, una ciudad que cerró 2025 con más de 1.060 homicidios, muchos de ellos asociados a robos y ataques en espacios públicos. El caso de Mazabel duele por el contraste entre la alegría que acababa de vivir y el desenlace violento que truncó una nueva etapa de su vida.

Mazabel, de 45 años, había anunciado días antes su compromiso matrimonial, noticia que compartió en un emotivo video acompañado de mariachis, familiares y amigos. Su muerte causó un fuerte impacto en la industria de eventos, donde era ampliamente reconocido por su creatividad y trayectoria profesional.

Las autoridades de Cali ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al responsable de este hecho violento.

Las investigaciones avanzan con apoyo del CTI y el análisis de cámaras de seguridad, mientras la Alcaldía anunció un grupo especial de investigación para esclarecer el caso. Entretanto, autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información a las líneas oficiales y expresaron su solidaridad con la familia de la víctima.