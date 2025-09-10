Según videos difundidos en redes sociales, Kirk respondía preguntas del público cuando un asistente le consultó: “¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han cometido tiroteos masivos en los últimos diez años?”

Kirk contestó de manera tajante: “Demasiados”. Acto seguido, el mismo asistente precisó que la cifra rondaría los cinco casos en la última década. Segundos después, se escucharon disparos dentro del auditorio, generando pánico entre los asistentes.

El activista fue trasladado a un hospital cercano, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después. Las autoridades aún no han revelado la identidad del atacante ni el motivo del crimen.

La Policía de Utah mantiene acordonada la zona mientras avanza la investigación. Diversos líderes republicanos, así como la Casa Blanca, han expresado su solidaridad con la familia y han rechazado el acto de violencia.