De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Militares, las víctimas fatales corresponden al piloto y al copiloto de la aeronave, quienes murieron en el lugar del impacto. Los otros ocupantes fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió poco después del mediodía, cuando, por causas que aún son materia de investigación, la aeronave perdió altura y terminó impactando contra la estructura del edificio, específicamente en la zona de escaleras entre el tercer y cuarto piso. Las autoridades indicaron que, pese a la magnitud del choque, no se reportan víctimas entre los residentes del inmueble.

Tras el impacto, se activó un amplio operativo de emergencia con unidades de rescate, ambulancias y personal de la Policía Civil, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de atención y recolección de pruebas.

Como medida preventiva, el edificio fue evacuado en su totalidad mientras expertos evalúan posibles daños estructurales que puedan comprometer la estabilidad de la construcción. Asimismo, peritos adelantan las primeras hipótesis para determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, condiciones climáticas o error humano.

El hecho ha generado gran preocupación entre los habitantes del sector, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de este nuevo siniestro aéreo en Brasil.