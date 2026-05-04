El caso quedó al descubierto tras un operativo en el municipio de Ricaurte, donde uniformados de tránsito interceptaron una camioneta sospechosa. Al notar la presencia de las autoridades, sus ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron hacia una zona boscosa.

En la inspección, la Policía halló 412 paquetes de marihuana, con un peso superior a los 400 kilogramos y un valor cercano a los 1.000 millones de pesos, lo que habría permitido la distribución de unas 400.000 dosis en el mercado ilegal.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia consistía en el “gemeleo” de vehículos: la adulteración de placas para hacerlos pasar como automotores asignados a entidades del Estado. Además, los delincuentes estarían utilizando blindaje para reforzar la apariencia oficial y evitar inspecciones.

Aunque esta modalidad no es nueva, su reaparición preocupa a las autoridades, especialmente tras escándalos recientes relacionados con el uso indebido de vehículos de protección oficial.

En lo corrido de 2026, la Policía ha incautado cerca de 2,5 toneladas de estupefacientes en el departamento y ha capturado a más de 700 personas por delitos relacionados con el narcotráfico.