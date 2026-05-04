Segura, quien manejaba el automotor conocido como “La Dragona”, es considerada una figura destacada en este tipo de espectáculos al ser la única mujer en América Latina habilitada para conducir vehículos Monster Truck. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la conductora tiene vínculos con la empresa organizadora del evento, donde figura como representante legal suplente, lo que la ubica en el centro de las investigaciones.

Además las autoridades también analizan videos promocionales en los que la propia Segura invitaba al evento, material que ahora hace parte de las evidencias para establecer si se cumplían las condiciones de seguridad.

Tras el incidente, la conductora resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial detallado sobre su evolución.

El balance más reciente confirma al menos tres personas fallecidas y más de 38 heridas, varias de ellas atendidas en hospitales de alta complejidad.

Entre las hipótesis preliminares se contempla una posible falla mecánica, aunque también se evalúan las condiciones del escenario. Peritajes técnicos y el análisis de pruebas serán determinantes para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.