Según explicó la sede diplomática, el contenido asegura que desde abril de 2026 se podría acceder a empleos en Estados Unidos sin entrevista consular ni oferta laboral previa, algo que fue desmentido de manera categórica por las autoridades, al no corresponder con la normativa migratoria vigente.

El organismo alertó que este tipo de publicaciones omiten requisitos clave, canales oficiales y fuentes verificadas, lo que evidencia que se trata de una estrategia para obtener dinero o datos personales de los usuarios.

De acuerdo con la USCIS, cualquier visa de trabajo legal exige el patrocinio de un empleador en ese país, quien debe iniciar el proceso mediante el formulario I-129. Posteriormente, el solicitante debe diligenciar el formulario DS-160 y asistir a una entrevista presencial.

Asimismo, interviene el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, encargado de emitir la certificación laboral que valida la contratación de un extranjero. Sin este requisito, el proceso no puede avanzar.

Las autoridades también advirtieron sobre cobros irregulares. Aunque los trámites oficiales implican tarifas cercanas a los 190 dólares, estos pagos se realizan únicamente a través de canales autorizados, por lo que cualquier intermediario que prometa acelerar o garantizar el proceso debe generar sospecha.

Finalmente, la embajada reiteró que compartir información personal en plataformas no oficiales puede facilitar delitos como el fraude o la suplantación de identidad. Por ello, recomendó consultar únicamente fuentes institucionales y desconfiar de ofertas que prometan procesos fáciles o sin requisitos.