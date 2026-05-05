De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, en la emergencia estuvieron involucrados 15 trabajadores que realizaban labores a unos 600 metros de profundidad. Tras intensas labores de rescate, seis lograron ser evacuados con vida y permanecen bajo atención médica en el Hospital Regional El Salvador de Ubaté.

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas mortales, hecho que enluta a nueve familias del país:

Crisanto Balanta

Osvaldo Barrera Mojica

Fredy Albeiro Bucuru Acosta

Blas María Chivita Choachi

José Hernando Mojica Martínez

Carlos Edilson Prada Fuentes

Wilmer Yesid Prada Rincón

Eduar Ferney Trochez Guejia

Rodolfo Romero

La Alcaldía municipal, encabezada por el alcalde Jhonatan Ojeda, expresó su solidaridad con las familias afectadas y envió un mensaje de apoyo a los sobrevivientes, deseando su pronta recuperación.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que durante la emergencia se dispusieron ambulancias y equipos especializados, mientras se evaluaban las condiciones de la mina para facilitar las labores de rescate.

Actualmente, se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia y brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.

Como hipótesis principal, las autoridades señalan la acumulación de gases inflamables en el socavón, aunque las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas de este accidente minero.