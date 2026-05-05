De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, en la emergencia estuvieron involucrados 15 trabajadores que realizaban labores a unos 600 metros de profundidad. Tras intensas labores de rescate, seis lograron ser evacuados con vida y permanecen bajo atención médica en el Hospital Regional El Salvador de Ubaté.
Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas mortales, hecho que enluta a nueve familias del país:
- Crisanto Balanta
- Osvaldo Barrera Mojica
- Fredy Albeiro Bucuru Acosta
- Blas María Chivita Choachi
- José Hernando Mojica Martínez
- Carlos Edilson Prada Fuentes
- Wilmer Yesid Prada Rincón
- Eduar Ferney Trochez Guejia
- Rodolfo Romero
La Alcaldía municipal, encabezada por el alcalde Jhonatan Ojeda, expresó su solidaridad con las familias afectadas y envió un mensaje de apoyo a los sobrevivientes, deseando su pronta recuperación.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que durante la emergencia se dispusieron ambulancias y equipos especializados, mientras se evaluaban las condiciones de la mina para facilitar las labores de rescate.
Actualmente, se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia y brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.
Como hipótesis principal, las autoridades señalan la acumulación de gases inflamables en el socavón, aunque las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas de este accidente minero.
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