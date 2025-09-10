Alicia Vásquez fue una de las figuras más influyentes en la vida y la carrera del artista. De hecho, Juanes lleva tatuado su rostro en el brazo derecho y en varias ocasiones ha expresado públicamente el amor y la admiración por su madre, a quien describió como “una mujer fuerte, guerrera, sabia y única”.

En 2021, tras un largo periodo de separación por la pandemia, el cantante compartió un emotivo mensaje junto a una fotografía con ella, recordando que su madre había sido fuente de inspiración para una de sus canciones más reconocidas: La vida es un ratico. “Juan vive a mil, siempre estresado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico… Así le puso al disco”, contó doña Alicia en su momento.

Oriunda de Carolina del Príncipe, Antioquia, Vásquez contrajo matrimonio con Javier Aristizábal, con quien tuvo seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban. Don Javier falleció en 1995, cuando el artista tenía 23 años.

La partida de doña Alicia deja un profundo vacío en la vida del cantante colombiano, pero también el legado de una mujer que, con sus consejos y fortaleza, marcó para siempre el camino de uno de los músicos más importantes de Latinoamérica.